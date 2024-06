Odpowiedzi „nie” udzieliło 28,6 proc. respondentów.



41,8 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



Z kolei 5,2 proc. respondentów deklaruje, że nie słyszeli o Trzeciej Drodze.



- Do rozłamu w Trzeciej Drodze nie dojdzie zdaniem co trzeciego mężczyzny i co czwartej kobiet. Takie zdanie podziela jedna na trzy osoby po 50 roku życia i nieco wyższy odsetek badanych z wyższym wykształceniem (35%). Podział koalicji za mało prawdopodobny uważa blisko 4 na 10 badanych (39%) z miast wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców i 35% respondentów, których dochody mieszczą się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto. Grupą, która najczęściej uważa rozpad Trzeciej Drogi za prawdopodobny są osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. osób (31%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.