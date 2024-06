Marcin Mastalerek: Na prawicy nie ma osób, które mają taki talent wiązania ludzi ze sobą, jaki ma Andrzej Duda

Zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta RP po zakończeniu drugiej kadencji Andrzeja Dudy prawica znajdzie się w trudnej sytuacji. — Tam nie ma osób, które mają taki talent wiązania ludzi ze sobą, jaki ma prezydent Duda, ciężko będzie funkcjonować, nie odwołując się do prezydentury Andrzeja Dudy, a jeśli to zrobią, popełnią kardynalny błąd — ostrzegał. Według Marcina Mastalerka Duda „wielokrotnie w czasie tej prezydentury płacił cenę za to, że nie zapisał się ani do jednego ani drugiego obozu”. — Wywodzi się z obozu PiS, ale w ważnych momentach wetował ich ustawy — zaznaczył.