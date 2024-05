- Ta ustawa została przyjęta, bo Bidzina Iwaniszwili (założyciel Gruzińskiego Marzenia i zarazem najbogatszy Gruzin-red.) obawia się, że należące do niego i jego najbliższych współpracowników depozyty finansowe ulokowane w zachodnich bankach i rajach podatkowych mogą zostać zablokowane w wyniku sankcji amerykańskich albo unijnych. Takie rozwiązanie prawne pozwoli przerzucić te pieniądze do Gruzji i nie płacić podatków - mówi „Rzeczpospolitej” Wojciech Wojtasiewicz, analityk ds. Kaukazu Południowego w PISM. Opozycja gruzińska ostrzegała też rządzących, że podobna ustawa może otworzyć drzwi do kraju rosyjskim oligarchom, którzy są objęci sankcjami Zachodu i próbują ratować kapitał przed zamrożeniem.

Bidzina Iwaniszwili ma ponad 6 mld dolarów i rządzi Gruzją z tylnego fotela

Iwaniszwili od dwunastu lat rządzi Gruzją z tylnego fotela. Jest honorowym prezesem rządzącej partii, przemawia na wiecach i wyznacza główne kierunki rozwoju państwa. I ma wiele do stracenia, bo jego majątek szacuje się na ponad 6,6 mld dol. (to ponad połowa rocznego budżetu kraju).

Czytaj więcej Gospodarka Gruzja. Kraj w pajęczej sieci oligarchy związanego z Moskwą Wielkie protesty w Tbilisi przeciwko ustawie o „obcych agentach” to konsekwencja trwającego ponad dekadę psucia standardów rządzenia państwem przez Bidzinę Iwaniszwilego, biznesowego potentata, który mocno zbliżył Gruzję do rosyjskiej orbity wpływów.

Tymczasem Politico informuje, że już w najbliższym czasie w Kongresie USA zostanie złożony projekt ustawy, który nakłada sankcje na gruzińskich urzędników i osoby, które „niosą materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody demokracji, prawom człowieka i bezpieczeństwu Gruzji”.

Sankcje mogą uderzyć w polityków (ale też ich krewnych) odpowiedzialnych za przyjęcie kontrowersyjnego prawa „o agentach zagranicznych”. Autorem ustawy jest republikański senator Joe Wilson, który jednocześnie proponuje okazać Gruzji pomoc finansową i wojskową, ale też zliberalizować procedury wizowe, jeżeli władze w Tbilisi jednak wycofają się z antydemokratycznego prawa.

- Nie możemy handlować suwerennością kraju pod żadnym warunkiem – pisze w odpowiednim oświadczeniu kierownictwo Gruzińskiego Marzenia. Kierują pod adresem Amerykanów własne propozycje. Chcą m.in. ułatwień wizowych dla obywateli Gruzji, ale też, by wspierane z amerykańskich funduszy gruzińskie NGO „zrezygnowały z rewolucyjnych planów”. Co ciekawe, w kierowanym po adresem Waszyngtonu oświadczeniu rządzący w Tbilisi domagają się, by Unia Europejska do końca bieżącego roku rozpoczęła z nimi rozmowy akcesyjne.