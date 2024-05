Wybory do PE: Burkiewicz wzywa Obajtka do debaty. "Spadochroniarz"

- Chciałabym w związku z tym zaprosić pana na debatę na temat Podkarpacia — proponuje Burkiewicz. - Chciałabym porozmawiać z panem o tym, jakie pan ma plany wobec Podkarpacia, co pan dla nas zrobi, jeżeli zostanie pan europosłem. Panie Danielu, proszę się nas nie bać – dodaje.

Dotychczas Daniel Obajtek nie odpowiedział na zaproszenie.

Kiedy odbędą się wybory do PE?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polska w wyborach do PE w 2024 roku ma do obsadzenia 53 mandaty europosłów w 13 okręgach.

Dotychczas frekwencja w wyborach do PE nigdy nie przekroczyła 50 proc. Rekordowa była w 2019 gdy wyniosła 45,68 proc. głosów. W 2014 roku frekwencja w wyborach do PE wyniosła zaledwie 23,83 proc., w 2009 — 24,53 proc., a w 2004 — 20,87 proc. Ta ostatnia frekwencja jest najniższą frekwencją jaką zanotowano w wyborach ogólnokrajowych w Polsce po 1989 roku.