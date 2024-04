Fińska prawica zmienia zdanie ws. UE. "Nie wychodzić, mieć plan na wypadek rozpadu"

Antyimigrancka, uważana za skrajnie prawicową Partia Finów opublikowała program wyborczy na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. W programie można wyczytać, że obecnie „nierealistyczne jest spodziewanie się, że Finlandia jednostronnie opuści UE w najbliższej przyszłości”.



Partia Finów w 2019 roku przekonywała, że „UE nie jest wieczna”. Teraz modyfikuje stanowisko

„Potencjalne wyjście z UE wydarzy się prawdopodobnie w tym samym momencie co wyjście innych państw nordyckich (Szwecji i Danii, Norwegia pozostaje poza UE — red.), tak abyśmy mogli jednocześnie pogłębić nordycką współpracę” - głosi program Partii Finów.



Program nie mówi o żadnych działaniach, które miałaby podejmować partia na rzecz wyjścia z UE. Odnotowuje jednak, że rząd powinien mieć plan na wypadek rozpadu Unii Europejskiej.



To zmiana w stosunku do polityki Partii Finów przed wyborami. Wówczas długoterminowym celem partii miało być dążenie do wyjścia z UE.