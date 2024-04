Wydaje się, że w tej chwili Lewica nie ma wyboru, tylko musi przystąpić do aliansu z KO przed tymi wyborami (do PE), bo inaczej mogą mieć problemy Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki

W kontekście ewentualnych zmian w rządzie Raś mówił, że „trzeba poczekać do wyborów do PE”. - Ten czas pierwszego podsumowania i rozmów koalicyjnych bardzo dobrze pan premier Tusk odkreślił na czas po tej trzeciej batalii — stwierdził.



Posła PSL spytano też czy w związku ze słabymi wynikami Lewicy możliwe jest, iż Czarzasty, lider Nowej Lewicy, nie zostanie marszałkiem Sejmu?



- Laska marszałkowska jest w bardzo dobrych rękach. Jestem pod dużym wrażeniem tego w jaki sposób kulturalny prowadzi obrady Szymon Hołownia — odparł Raś.



- Umowa koalicyjna jest, ale to trzeba powiedzieć: my jesteśmy na razie wierni tej umowie koalicyjnej, ale prawdą jest to co powiedział Szymon Hołownia, że to nie Pismo Święte tylko umowa polityczna — dodał stwierdzając, że możliwe są jej korekty.