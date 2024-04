Najnowsze informacje PKW. Podsumowano wybory samorządowe

- Nie osiągnęliśmy rekordu frekwencji, ale mamy rekord ogłoszenia wyników wyborów samorządowych. Nie porównuję do nieszczęsnego 2014 roku, lecz do poprzednich wyborów samorządowych w 2018 roku, kiedy wyniki ogłoszono w środę wieczorem i w czwartek rano. Dzisiaj spotykamy się po 40 godzinach od zamknięcia lokali wyborczych — powiedział szef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

W niedzielnych wyborach wybierano łącznie 2477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgłosiło się 6729 kandydatów i zarejestrowano 5469 komitetów wyborczych. W 412 gminach i miastach zarejestrowano tylko jednego kandydata.

Wybory samorządowe. Ile wyniosła frekwencja?

Uprawnionych do głosowania było 28 990 776 osób. Łącznie karty do głosowania w lokalach wyborczych i w głosowaniu korespondencyjnym wydano 15 078 833 osobom. W wyborach oddało ważne karty do głosowania 15 771 733 wyborców. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 51,99 proc.

Głosów ważnych oddano 14 873 064 (98,68 proc.). Głosów nieważnych oddano 198 669 (1,32 proc.).