Niszczenie kart, bannerów, korupcja wyborcza – incydenty przy wyborach

Wybory samorządowe 2024: kandydat na radnego oferował po 100 zł za oddanie głosu

Najczęściej powtarzające się przestępstwa to kradzieże, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy (np. plakatów wyborczych), wynoszenie kart do głosowania, korupcja wyborcza i fałszowanie dokumentów wyborczych (m.in. ich uszkadzanie, ukrywanie czy przerabianie).

Policjanci zatrzymali dotąd 11 osób, które dopuściły się przestępstw lub wykroczeń. Na gorącym uczynku wpadali ci, którzy zniszczyli czy wynieśli karty wyborcze. Jak np. w Radomiu wyborca, który podarł kartę i wyszedł z lokalu, także głosująca na Mazowszu i kolejna w lokalu w gminie Załuski pod Płońskiem. W woj. lubelskim nietrzeźwa głosująca wyniesione karty zabrała do mieszkania.

W związku z podejrzeniem korupcji wyborczej zatrzymano dwie osoby (w woj. lubelskim i wielkopolskim). W okręgu lubelskim w sobotę – o czym informował szef PKW – do jednej z wyborczyń „przyjechał znany jej osobnik, dał jej cztery sztuki piwa oraz czekoladę, mówiąc, że to jest za głos oddany na jego partnerkę, która kandyduje do rady gminy”.

Z kolei w Pleszewie (woj. wielkopolskie) blisko lokalu wyborczego starszy mężczyzna oferował zapłatę za oddanie głosu na wskazanego przez siebie kandydata. Do podobnego zdarzenia miało dojść na Pomorzu (w powiecie nowodworskim) – tu kandydat na radnego oferował 100 zł za oddanie głosu na wskazane osoby. Takie zachowania są surowo karane – to przestępstwo, za które grozi do pięciu lat więzienia.

Policja zatrzymała również trzy osoby (dwie z Dolnego Śląska, jedną z Mazowsza) w związku z fałszowaniem dokumentów wyborczych (art. 248 k.k.).