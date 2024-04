Wybory samorządowe 2024. Adam Jarubas: Wynik Trzeciej Drogi dwa razy lepszy niż Lewicy

Jarubas był pytany czy wynik z badania exit poll dla Trzeciej Drogi jest dla jego ugrupowania satysfakcjonujący. Trzecia Droga, według tego badania, uzyskało 13,5 proc. głosów.



Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach - wynika z sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. PAP

Wybory samorządowe 2024. Adam Jarubas o wyniku Trzeciej Drogi: Nie ma koalicji 15 października bez Trzeciej Drogi

- To jest wynik, który potwierdza, że jesteśmy trzecią siłą polityczną na polskiej scenie. To świadomość też, że mamy zdecydowanie niższą frekwencję niż w wyborach parlamentarnych o prawie 25 proc. W jakimś sensie to była bitwa na żelazne elektoraty. Ten wynik jest bardzo zbliżony do wyniku, który Trzecia Droga uzyskała w wyborach parlamentarnych. To potwierdzenie, że nie ma koalicji 15 października bez Trzeciej Drogi. Wynik Trzeciej Drogi jest dwukrotnie lepszy niż Lewicy, prawie dwukrotnie lepszy niż Konfederacji — odpowiedział.



Badanie exit poll: Wyniki wyborów do sejmików PAP

Polityk był też pytany o sytuację w sejmikach.