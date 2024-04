Wybory samorządowe 2024. Donald Tusk: Co cieszy? Co martwi?

Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach - wynika z sondażu Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. PAP

„W 2018 siedem punktów (różnicy między PiS a KO w wyborach samorządowych — red.), w 2023 — pięć (w wyborach do Sejmu i Senatu — red.), dzisiaj dwa”.



„Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach (KO miała wygrać wybory do dziesięciu sejmików — red.)” - kontynuuje Tusk wymieniając powody do radości.



Czytaj więcej Polityka Wybory samorządowe 2024: Rolnicy zdecydowanie postawili na PiS Badanie exit poll przeprowadzone przez Ipsos wskazuje, że - biorąc pod uwagę wykształcenie wyborców - Koalicja Obywatelska wygrała tylko w jednej grupie wyborców.

PiS po 2015 roku wygrywa wszystkie wybory na poziomie ogónopolskim

"Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - dodaje premier.



Wiele sondaży przed wyborami wskazywało, że wybory do sejmików wygra KO. Wygrana PiS oznacza, że od 2015 roku partia ta byłą zwycięska we wszystkich wyborach na poziomie ogólnopolskim. Mimo to w 2023 roku utraciła władzę ze względu na brak większości bezwzględnej w parlamencie i brak potencjalnego koalicjanta.