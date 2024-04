Wybory samorządowe w Polsce. Co piszą o nich zagraniczne media?

Jak ocenia większość światowych mediów, wybory samorządowe w Polsce były pierwszym po październikowych wyborach parlamentarnych testem dla koalicyjnego rządu Tuska.

"Jak wynika z sondażu exit poll, nacjonalistyczna partia opozycyjna Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zajęła pierwsze miejsce w wyborach samorządowych w Polsce, co przekreśliło ambicje premiera Donalda Tuska dotyczące umocnienia jego władzy. Jeśli się potwierdzą, przekreślą nadzieje Tuska na pierwsze miejsce Koalicji Obywatelskiej (KO) w wyborach – niezależnie od partnerów z koalicji rządzącej" - zaznacza agencja Reutera, komentując wyniki badania exit poll.

Zdaniem ABC News, wybory są natomiast testem dla dominującego na scenie politycznej przez lata PiS-u. „W ubiegłym roku przegrało, bo jego twarda polityka wobec środowisk LGBTQ + i ograniczanie praw do aborcji została odrzucona przez wielu młodych wyborców i kobiety” – czytamy.

"Koalicja rządząca premiera Donalda Tuska jest na dobrej drodze do wygrania wyborów samorządowych w Polsce, odnosząc słodko-gorzkie zwycięstwo swojego czteromiesięcznego rządu, który stara się naprawić napięte stosunki z Unią Europejską" - podkreśla zaś agencja Bloomberga.

„Niedzielne wybory były pierwszym testem wyborczym dla koalicyjnego rządu Tuska niemal cztery miesiące od objęcia władzy. Polacy głosowali na burmistrzów, radnych i przedstawicieli do 16 sejmików wojewódzkich w kraju (…) Sondaż opublikowany po niedzielnych wyborach samorządowych w Polsce pokazał, że prounijna partia premiera Donalda Tuska wyprzedziła konserwatywną partię opozycyjną, która rządziła Polską przez osiem lat, do grudnia. Ale społecznie liberalny prezydent Warszawy, sojusznik Tuska, bez problemu zdobył w stolicy kolejną kadencję” – zauważa agencja Associated Press. „Tusk wygrał obietnicami odwrócenia wielu z tych zmian i stara się ten program realizować, ale nie jest to łatwe. Na przykład obietnicę liberalizacji rygorystycznego prawa aborcyjnego utrudniają konserwatyści z jego własnej koalicji” – czytamy.