Wybory samorządowe. Czarzasty: Czy jesteśmy zadowoleni? Nie. To może się zmienić

To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejsze dla Lewicy. Tym razem też się tak okazało. Czy jesteśmy zadowoleni? 6,8 proc. – nie. To się może zmienić – powiedział Włodzimierz Czarzasty, jeden z liderów Lewicy, odnosząc się do wyników badania exit poll.