- Czy nie powinno być większą troską to, że ta 15-latka będzie musiała szukać miejsca na abortowanie tej ciąży, miejsca być może pokątnego, bo nielegalnego i niebezpiecznego dla jej zdrowia? - kontynuowała.



- Czy nie powinno być troską to,że przez ostatnie osiem lat 15-latki były pozbawione edukacji zdrowotnej, w tym seksualnej? - mówiła też.



- Dziś jego troską jest to, że 15-, 16-, 17-latka zażyje bezpieczną tabletkę dzień po — ubolewała. - Ale też tabletkę akceptowalną z punktu widzenia etycznego — zaznaczyła. - Tabletkę, która nie dopuszcza do połączenia komórki jajowej z plemnikiem, czyli nie dopuszcza do zajścia w ciążę - wyjaśniła.



Izabela Leszczyna o tabletce „dzień po”: Proponujemy rozwiązanie do czasu wyboru nowego prezydenta

- Jaka jest nasza propozycja? Rozwiązanie proponowane przez Ministerstwo Zdrowia nie jest idealne, ale jest jedynym możliwym i zgodnym z prawem do czasu wyboru nowego prezydenta, dla którego prawa kobiet będą prawdziwą wartością. Proponujemy rozporządzenie, ono jest na stronach RCL od wczoraj, które jest nie tylko ułatwieniem dostępu do antykoncepcji awaryjnej, ale jest też programem edukacyjnym — oświadczyła Leszczyna.



- Mówimy o programie pilotażowym, który będzie trwał do 2026 roku i obejmie całą Polskę - dodała.



- Farmaceuci to osoby, które skończyły pięcioletnie studia medyczne. Magister farmacji to osoba, która doskonale wie jakie jest działanie konkretnych leków i jakie jest ich działanie dla naszych organizmów, w tym dzieci i młodzieży — podkreśliła minister zdrowia.