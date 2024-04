Biuro prezydenta Ukrainy apelowało, by poważnie traktować rozmowę z rosyjskim prezydentem, ponieważ jej publikacja może wpłynąć na decyzję amerykańskich wyborców.

- Nie lekceważcie tego wywiadu. Widzę wiele żartów w mediach społecznościowych o tym, że była to rozmowa o niczym i Amerykanie nie zrozumieją Putina. To wpłynie na amerykańskich wyborców, że ta wojna musi zostać zatrzymana poprzez wstrzymanie pomocy dla Ukrainy. I nowa administracja to zrobi — komentował Serhij Leszczenko, doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy. Nazwał on również wywiad "bardzo niebezpiecznym w rękach zręcznych propagandystów".

Sam Zełenski mówił, że nie miał czasu "słuchać ponad dwóch godzin bzdur o nas, o świecie, o Stanach Zjednoczonych, o naszych stosunkach".