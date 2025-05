Lech Wałęsa musi przeprosić i wpłacić na cel społeczny

Według przytaczającego orzeczenie prof. Cenckiewicza, Lech Wałęsa zobowiązany został do „zaprzestania publicznego wypowiadania lub publikowania informacji, z których wynikać będzie, że dokonałem sfałszowania dokumentów”. Ponadto, sąd zobowiązał byłego prezydenta do publikacji oświadczenia z przeprosinami za rozpowszechnianie nieprawdziwych i naruszających dobre imię prof. Cenckiewicza informacji, wedle których miał on sfałszować teczki SB dotyczące współpracownika o pseudonimie „Bolek”. Oświadczenie, każdorazowo opatrzone podpisem Wałęsy i informacją o przegranym procesie, ma być publikowane przez miesiąc na jego mediach społecznościowych. Co więcej, sąd zobowiązał Wałęsę do zapłaty kwoty 30 tys. zł na wskazany przez prof. Cenckiewicza cel społeczny.

„Sąd uznał także – i jest to dla mnie niezwykle ważne – że oskarżenie historyka o fałszowanie dokumentów historyczny może go dyskwalifikować i dyskredytować w sferze naukowej, co wymagało reakcji. Sąd w pełni podzielił zatem moją motywację, która skłoniła mnie do wystąpienia przeciwko Lechowi Wałęsie na drogę postępowania sądowego” – dodał prof. Cenckiewicz.