– Rumunia nie może balansować między Zachodem a Rosją – wskazuje była rzeczniczka NATO Oana Lungescu, a dziś ekspertka londyńskiego RUSI w rozmowie z Politico.

Na parę dni przed drugą turą sondaże są jednak bardzo wyrównane. Ten pracowni AtlasIntel daje obu kandydatom po 48 proc. głosów. Simion unosi się na fali niechęci do trwających od upadku komunizmu rządów centrolewicowej PSD i centroprawicowej PNL. Co prawda Rumunia dokonała w tym czasie spektakularnego skoku, wyprzedzając zdaniem MFW pod względem poziomu życia Węgry, jednak był to rozwój bardzo nierówny. Powszechną bolączką jest słaba jakość usług publicznych i korupcja. Odchodzący rząd obu ugrupowań (premier Marcel Ciolacu złożył dymisję), aby przyciągnąć wyborców, uwolnił szeroki strumień subwencji socjalnych, przez to deficyt budżetowy kraju w ub.r. urósł do najwyższego poziomu w UE (9 proc. PKB). W tym roku, zdaniem MFW, kraj ma się rozwijać dwa razy wolniej niż Polska (1,6 proc.).

Aby zwyciężyć, Dan musi uzyskać poparcie dawnych elit. Nie będzie to łatwe, bo burmistrz Bukaresztu uczynił z walki z korupcją dotychczasowego układu rządowego sedno swojej kampanii.

Ugrupowanie AUR jest dalekie od większości w obecnym parlamencie. Jeśli jednak zostanie prezydentem, Simion może rozwiązać izbę ustawodawczą, jeśli ta dwukrotnie odrzuci jego kandydata na premiera. Wcześniejsze wybory miałyby zaś zapewne katastrofalne skutki dla bardzo teraz niepopularnych obu dotychczas rządzących ugrupowań.