Podobnie wyglądają wyniki drugiego sondażu exit poll, przeprowadzonego przez ośrodek Avangarde. Tu też wygrał George Simion, który wszedłby do drugiej tury po otrzymaniu 30 proc. głosów. Według tego badania nie ma jednak pewności, kto będzie rywalem Simiona, ponieważ Crin Antonescu i Nicusor Dan zdobyli po 23 proc. głosów. W tym sondażu czwarte miejsce też zajął Ponta (15 proc.), a piąte – Lasconi (4 proc.).

W Rumunii przeprowadzono też trzeci sondaż exit poll. Według badania SOCIOPOL, najwięcej głosów w pierwszej turze otrzymał George Simion (35 proc.). Różnica między kolejnymi kandydatami jest niewielka - jak podano, Crin Antonescu i Nicusor Dan otrzymali po 20 proc. głosów, a Victor Ponta - 19 proc. W tym sondażu Elenę Lasconi poparło 3 proc. wyborców.

Wybory prezydenckie w Rumunii. Kto wygra?

Jeśli wyniki exit poll potwierdzą się, do rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w Rumunii potrzebna będzie druga tura, która ma odbyć się w niedzielę 18 maja.

Wybory prezydenckie w Rumunii - lokal wyborczy w Bukareszcie Foto: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

Przed godz. 18:00 czasu polskiego rumuńskie media podały, powołując się na dane miejscowego MSW, że otrzymano blisko 50 zgłoszeń o możliwych incydentach wyborczych - dziesięć było weryfikowanych, informacje o ośmiu przesłano do Centralnego Biura Wyborczego. Większość zgłoszeń dotyczyła prowadzenia agitacji w dniu wyborów.

Frekwencja do godz. 15:00 czasu polskiego była o ok. 2 punkty procentowe niższa niż w unieważnionych listopadowych wyborach, wzrosła (o 200 tysięcy) natomiast liczba głosów oddanych w lokalach wyborczych za granicą. Osoby przeprowadzające sondaż exit poll zwracały uwagę na niechęć wyborców - nawet co drugi pytany miał odmawiać udzielenia odpowiedzi na pytania w ankiecie.