Adrian Zandberg o Szymonie Hołowni: Przekonał się na czym polega "efekt Streisand"

Zandberg przekonywał, że prezydent Andrzej Duda powinien podpisać ustawę umożliwiającą zakup tzw. pigułki dzień po bez recepty. Taką pigułkę mogłyby wówczas kupić nawet 15-letnie dziewczęta. Duda sygnalizował, że nie podpisze ustawy — wyrażał m.in. obawę, że 15-latka mogłaby „na wszelki wypadek” wziąć więcej niż jedną taką pigułkę.



Adrian Zandberg: Pigułka „dzień po” to nie jest środek poronny

- Ja uważam, że tę ustawę prezydent powinien podpisać. Tutaj myślę, że to trzeba podkreślić: pigułka dzień po to nie jest środek poronny, to jest środek, który zapobiega ciąży — powiedział polityk.



Tzw. pigułka dzień po, przyjęta do 72 godzin po stosunku, ma przeciwdziałać zapłodnieniu, stąd uważa się ją za środek antykoncepcyjny, a nie poronny.



A co z zarzutami prezydenta, że dostęp do takiej pigułki zyskałyby, bez kontroli, 15-latki? (15 lat to wiek legalnej inicjacji seksualnej w Polsce — red.).