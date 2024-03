Antoni Dudek: Rząd Donalda Tuska na ocenę dostateczną

Jak pan ocenia politykę zagraniczną rządu?

Premier Tusk ma więcej sukcesów w polityce zagranicznej niż wewnętrznej. Przez lata był przewodniczącym Rady Europejskiej, nabrał dużego doświadczenia i nie próbował walczyć z całą Europą, nie budował koncepcji wyspy wolności, którą prezes Kaczyński kreował, która polegała na tym, że byliśmy skłóceni ze wszystkimi, z wyjątkiem Amerykanów. Przez PiS mieliśmy konflikty na wszystkich frontach. Premier Tusk zaczął to naprawiać i to idzie mu bardzo dobrze. Wspólna wyprawa z prezydentem Dudą niewątpliwie podniosła też rangę samego Tuska. Gdyby premier pojechał tam sam bez Dudy, to pewnie byłby problem z przyjęciem go przez prezydenta Bidena, więc udało się to tak załatwić, że Tusk został dowartościowany przez Amerykanów. Później spotkał się z przedstawicielami Trójkąta Weimarskiego, występując jako emisariusz amerykański wobec dwóch najważniejszych stolic europejskich. To ewidentny sukces, który w jakimś sensie udało się przełożyć na sukces w zakresie Krajowego Planu Odbudowy, a także na rozmiękczanie Zielonego Ładu. Premierowi Tuskowi udało się to, co się nie udało unijnemu komisarzowi ds. rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu, czyli udało mu się rozmiękczyć Zielony Ład.

Czy uda się postawić prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu?

Jest szansa, że w Sejmie znajdzie się większość dla postawienia Glapińskiego przed Trybunałem. To będzie rodzaj igrzysk, dlatego że pamiętajmy, że nawet jeżeli się uda wyinterpretować, że w momencie rozpoczęcia procesu przed TS prezes ustępuje, to przypominam, że zgodnie z konstytucją kandydata na prezesa zgłasza prezydent. A prezydentowi nie podoba się stawianie prezesa NBP przed TS. Kontrolę nad bankiem przejmie pierwsza wiceprezes NBP, czyli najbardziej zaufana osoba Glapińskiego. Tak że jeśli ktoś myśli, że drogą Trybunału Stanu uda się Glapińskiego usunąć, to się myli, bo będzie dalej rządził bankiem, tylko z tylnego siedzenia. Efekt nie zostanie osiągnięty, dopóki nie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta, który wysunie innego kandydata na prezesa, takiego, który będzie bliższy obozowi i rządzącemu. Warto pamiętać, że po drodze będzie potężna awantura w Europie, bo to jednak jest sprawa precedensowa. Kwestia niezależności banku centralnego jest jednak jednym z fundamentów systemu finansowego w Unii Europejskiej. Spodziewam się, że mogą być kontrowersje na arenie międzynarodowej związane z tą próbą. Dopiero wniosek trafi do Sejmu, praca przygotowawcza będzie trwała i będzie grillowanie prezesa Glapińskiego, a czy jego usunięcie, czas pokaże.