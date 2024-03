Żadnych niespodzianek. Władimir Putin prezydentem po raz piąty

– Wybory powinny się odbyć w maksymalnie czysty sposób, uczciwy, dokładny, by nikt nie miał najmniejszych wątpliwości co do rzetelności przebiegu tych wyborów – twierdziła szefowa rosyjskiej CKW Ełła Pamfiłowa, chwaląc się w niedzielę po południu ponad 70-procentową frekwencją. Tymczasem obrońcy praw człowieka raportowali o zatrzymaniach w ponad 14 miastach kraju. Przed lokalami wyborczymi m.in. w Moskwie i Petersburgu ustawiały się długie kolejki ludzi. Tłumy Rosjan udały się też pod ambasady w wielu miastach świata, dołączając tym samym do akcji „Południe przeciw Putinowi”.

Przeciwnicy Putina do kolejki

Do głosowania w niedzielę w południe namawiali współpracownicy Aleksieja Nawalnego, który stracił niedawno życie w rosyjskim łagrze. Widok długich kolejek pod lokalami wyborczymi wystraszył służby Putina, do lokali ściągnięto dodatkowe patrole milicji i OMON-u. Po południu w niedzielę niezależny rosyjski portal OWD-Info (monitoruje przypadki łamania praw człowieka) informował o ponad 70 zatrzymanych, w tym kilku dziennikarzy. W niektórych miejscach Rosji władze wpadły na pomysł i zorganizowały Maślenicę (rosyjskie święto pożegnania zimy i przywitanie wiosny) albo urządziły pokazy tańca i piosenki ludowej. Wszystko po to, by propaganda mogła uzasadniać zgromadzone w niedziele tłumy pod lokalami wyborczymi.

– Na wszelkie sposoby próbowały udaremnić akcję „Południe przeciwko Putinowi”. Poprzez groźby i dezinformacje, ale też rozdając naleśniki. Po to, by później powiedzieć, że ludzie przyszli zjeść, a nie protestować. W jednej z rosyjskich miejscowości zorganizowano nawet bezpłatne badania ginekologiczne przy lokalu wyborczym – mówi „Rzeczpospolitej” Leonid Gozman, znany rosyjski dysydent i wieloletni krytyk Putina. – Z jednej strony reżim wszystko kontroluje, ale z drugiej bardzo się boi wszelkiego rodzaju protestów.

Podczas trwających od 15 do 17 marca wyborów Putina rozpoczęto kilkanaście spraw karnych, bo dochodziło do przypadków podpalenia lokali wyborczych, zalania skrzyń do głosowania farbą oraz „zakłócenia pracy członków komisji wyborczej”.