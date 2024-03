Białoruś: Represje wobec Kościoła nie ustają

Jako pierwszy odprawił mszę w Katyniu. Siedzi w areszcie

Od listopada w areszcie KGB przebywa ks. Henryk Okołotowycz, oskarżany przez reżim Łukaszenki o „zdradę państwa”. Jest proboszczem parafii św. Józefa w Wołożynie pod Mińskiem. Obrońcy praw człowieka od samego początku informowały, że 70-latek ma poważne problemy zdrowotne i wymaga opieki medycznej. Jest jednym z najbardziej znanych katolickich duchownych na Białorusi. Kapłan był pierwszym duchownym katolickim, których jeszcze za czasów ZSRR (w 1984 roku), ryzykując aresztowaniem, odprawił mszę świętą w Katyniu. Ma polskie pochodzenie. Z informacji niezależnych białoruskich mediów wynikało, że funkcjonariusze KGB przeprowadzili rewizję i opieczętowali plebanię.

Nieznany jest też los aresztowanego w ubiegłym roku księdza Wiaczasława Palinaka z Brześcia, który niegdyś był osobistym sekretarzem byłego nuncjusza apostolskiego na Białorusi Claudia Gugerottiego (obecnie to jeden z najbliższych współpracowników papieża Franciszka). Niezależne białoruskie media informowały, że podczas zatrzymania odebrano mu telefon i laptopa.

Władze Kościoła na Białorusi nie komentują licznych przypadków prześladowań swoich duchownych. Nie zabierają też głosu w sprawie bieżących wydarzeń i nieustających od ponad trzech lat represji.

Duchowieństwo zmuszono do milczenia

W sierpniu 2020 roku, gdy służby Łukaszenki brutalnie stłumiły protesty, a tysiące ludzi pobito i okaleczono, przemoc potępił ówczesny zwierzchnik Kościoła na Białorusi abp. Tadeusz Kondrusiewicz. Przez to nie został wpuszczony na Białoruś gdy wracał z pielgrzymki do Częstochowy. Reżim Łukaszenki unieważnił mu wówczas paszport.

- mówi „Rzeczpospolitej" arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Białorusi.

- Czasami sprawy wyglądają tak, jakby nam wkładali kij w szprychy. Oskarżają nas, że angażujemy się w politykę, ale my staramy się jedynie o sprawiedliwe i pokojowe rozwiązanie problemów. Trzeba usiąść do stołu rozmów, bo dopóki nie siedzimy za jednym stołem, trudno będzie znaleźć wspólny język. Musimy szukać wspólnego języka – mówił abp Kondrusiewicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą” we wrześniu 2020 roku. Na Białoruś powrócił po osobistej interwencji papieża. Ale niedługo po tym został odsunięty ze stanowiska zwierzchnika białoruskiego Kościoła. Jego następcy już nie wypowiadali się w mediach.