Komisja ds. Pegasusa. Dorota Brejza mówi, o co spytałaby Jarosława Kaczyńskiego

- Bardzo interesuje mnie klucz, jak dobierano klucz inwigilowanych osób. Wiemy, że tym narzędziem inwigilowano prokurator Ewę Wrzosek, Michała Kołodziejczaka, Romana Giertycha, wiele innych osób — dodała.



- Zadałabym też panu prezesowi pytanie czy wie, ile krzywdy stoi za inwigilacją Pegasusem — mówiła też Dorota Brejza.



- I pewnie zadałabym pytanie czy ma odwagę spojrzeć ludziom w oczy i przeprosić. Bo był wicepremierem ds. bezpieczeństwa, a Polska swoim obywatelom bezpieczeństwa, narażając ich na nielegalną, polityczną inwigilację nie zapewniła — podsumowała.



Komisja śledcza ds. afery Pegasusa PAP

Dorota Brejza o użyciu Pegasusa przeciwko Krzysztofowi Brejzie: Watergate do sześcianu

- Mój mąż był inwigilowany przez sześć miesięcy, od kwietnia do października 2019 roku. To jest historia europejskiej Watergate, Watergate do sześcianu. Nielegalnie pozyskane materiały z Pegasusa, w zmanipulowanej formie, były wykorzystywane na antenie TVP — przypomniała Dorota Brejza. Krzysztof Brejza był inwigilowany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w urzędzie miasta w Inowrocławiu, gdzie prezydentem był jego ojciec. Polityk PO w czasie, gdy był inwigilowany, pełnił funkcję szefa sztabu kampanii wyborczej PO przed wyborami do parlamentu.