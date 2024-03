Co Andrzej Duda i Donald Tusk mogą proponować w USA? Nieoficjalne ustalenia

Według tego źródła, władze chcą od USA trzech rzeczy: więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, więcej sprzętu wojskowego dla Ukrainy oraz gwarancji, że deklaracje ubiegającego się o urząd prezydenta USA Donalda Trumpa ws. NATO to tylko element kampanii. W zamian Polska ma przekonywać inne państwa Sojuszu do zwiększenia wydatków na obronność. Z kolei Stany Zjednoczone chcą, by Polska wydała w USA dziesiątki miliardów dolarów w związku z budową elektrowni jądrowej oraz by kupowała w Stanach broń i sprzęt wojskowy.