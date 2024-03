Adam Bielan: Mam nadzieję, że Donald Tusk w Białym Domu będzie popierać politykę Andrzeja Dudy

Bielana spytano czy sprawy bezpieczeństwa i rozbudowy polskiej armii są tym tematem, który łączy rząd i opozycję do tego stopnia, że Jarosław Kaczyński jest w stanie rozmawiać na te tematy z Donaldem Tuskiem.



Adam Bielan wypomina PO błędy w latach 2007-2015: Reset z Rosją, nieskuteczność w ściąganiu wojsk USA do Polski

- To jest sprawa, która mam nadzieję nas łączy, mam nadzieję, że rząd PO nie będzie popełniać takich błędów jak w latach 2007-2015. Mówię tutaj o słynnej polityce resetu z Rosją, o blokowaniu rozmów z Amerykanami ws. tarczy antyrakietowej w Polsce i pewnej nieskuteczności w zachęcaniu Amerykanów do tego, by umieścili na naszym terytorium wojska. Dopiero nasz rząd i nasz prezydent skłonili Donalda Trumpa, czyli teoretycznie zwolennika izolacjonizmu, aby wojska amerykańskie były na naszym terytorium de facto na stałe — odpowiedział.



Czytaj więcej Polityka Atlantycka misja Polski. Prezydent Andrzej Duda dłużej w USA niż premier Donald Tusk Wspólna wizyta prezydenta Dudy i premiera Tuska w USA ma pokazać jedność wobec zagrożeń. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Donalda Tuska z prezydentem Joe Bidenem planowane jest na wtorek, 12 marca. Dokładnie w dzień 25. rocznicy wejścia Polski do NATO.

- Mam nadzieję, że premier będzie popierać politykę prezydenta Andrzeja Dudy będąc w Białym Domu - dodał.

Dopytywany czy Kaczyński jest w stanie rozmawiać w kwestiach bezpieczeństwa z Tuskiem Bielan odparł, że "z całą pewnością jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa nasz obóz pokazał, że nawet będąc w opozycji dbamy o interes naszego kraju". Przypomniał, że po inwazji Rosji na Krym w 2014 roku Kaczyński rozmawiał z Tuskiem i że jeśli "będzie taka potrzeba" obecnie też na pewno będzie gotów na taką rozmowę.