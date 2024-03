Czytaj więcej Plus Minus Frekwencja wyborcza bez tajemnic. „Bogate kobiety głosują częściej niż biedni mężczyźni” Frekwencji nie ma co fetyszyzować. Jeżeli ludzie się czymś nie interesują, to lepiej, żeby się nie wypowiadali, bo kryteria, według których podejmują decyzje, wcale nie muszą być dobre - mówi prof. Jarosław Flis, socjolog, znawca systemów wyborczych.

Proponowane zmiany do konstytucji Irlandii

Irlandczycy w piątek głosowali w sprawie dwóch poprawek do konstytucji. W pierwszej rząd proponował, by słowa „państwo uznaje rodzinę za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną” zastąpić słowami „państwo uznaje rodzinę, czy to opartą na małżeństwie, czy też innej trwałej relacji, za naturalną, pierwotną i podstawową komórkę społeczną”. Dodatkowo proponowano wykreślenie ze zdania „państwo zobowiązuje się strzec ze szczególną troską instytucji małżeństwa, na której opiera się rodzina, i chronić ją przed atakami” słów „na której opiera się rodzina”.

Druga poprawka dotyczyła kobiet. Art. 41.2 mówi o tym, że "państwo uznaje, iż poprzez swoje życie w domu kobieta daje państwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra" i "matki nie będą zmuszone przez konieczność ekonomiczną do angażowania się w pracę, zaniedbując swoje obowiązki w domu".

Rząd proponował zastąpienie tych zdań słowami: "państwo uznaje, że świadczenie opieki przez członków rodziny na rzecz siebie nawzajem ze względu na istniejące między nimi więzi daje społeczeństwu wsparcie, bez którego nie można osiągnąć wspólnego dobra, i będzie dążyć do wspierania takiego świadczenia".