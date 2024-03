Ołena Zełenska i Julia Nawalna nie usiądą obok siebie. "Kreml zasiał nienawiść"

– Kiedyś ukraińskie społeczeństwo było zdenerwowane, gdy Nawalny mówił o tym, że „Krym nie jest kanapką” („by go tam i z powrotem przekazywać” – red.). Agresja rosyjska rozpoczęła się w 2014 r. Wtedy wielu rosyjskich opozycjonistów nie popierało Ukrainy. Przez to większość Ukraińców nie wierzy w to, że są „dobrzy Rosjanie” – mówi „Rzeczpospolitej” Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyżej z opozycyjnej Europejskiej Solidarności. – Osobiście uważam, że Nawalny dla demokratycznej Rosji jest bohaterem. Odważnie postąpił, wracając do Rosji i wiedząc, że Putin go zabije. Będąc za kratami, wypowiadał się po stronie Ukrainy, za zakończeniem wojny i wypłatą reparacji. Nic już nie mówił o Krymie, zmienił zdanie. Dla całego świata jest symbolem walki o wolność w Rosji. Z drugiej zaś strony prezydent Ukrainy i pierwsza dama muszą się liczyć z opinią ukraińskiego społeczeństwa. A większość Ukraińców do Rosjan dzisiaj ma podobny stosunek, jaki mieli Żydzi do Niemców w czasie II wojny światowej – tłumaczy ukraiński parlamentarzysta.

Większość Ukraińców do Rosjan dzisiaj ma podobny stosunek, jaki mieli Żydzi do Niemców w czasie II wojny światowej Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyżej

Z ubiegłorocznego sondażu Centrum Razumkowa wynika, że 34 proc. Ukraińców ma negatywny stosunek do Rosjan niezależnie od deklarowanych przez nich poglądów, ale reszta (ponad 50 proc.) jednak dzieli Rosjan na przeciwników i zwolenników Kremla. Kniażycki zaś twierdzi, że Ukraińcy mają dobry stosunek np. do Rosjan, którzy z bronią w ręku walczą po stronie Kijowa.

Są „dobrzy Rosjanie”?

Wszystko wskazuje na to, że Kijów popiera wyłącznie „własną” frakcję rosyjskiej opozycji antyputinowskiej. Do grona tego należy m.in. były deputowany Dumy Ilia Ponomariow, który w 2014 r. jako jedyny głosował przeciwko aneksji Krymu (obecnie jest obywatelem Ukrainy), ale też Rosjanie walczący w szeregach m.in. Legionu „Wolność Rosji”.

– To przykre, że pierwsza dama Ukrainy i Julia Nawalna nie pojawią się podczas przemówienia Bidena. Ale podchodzę do tego ze zrozumieniem. Ukraina ma powody do obaw co do poglądów grupy Nawalnego, bo w przeszłości dopuścił się wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. Poglądów Julii na razie nie znamy. Dobrze byłoby, gdyby udała się do Ukrainy, spotkała się z przedstawicielami zbrojnej rosyjskiej opozycji i poparła ich wspólną z Ukraińcami walkę. Wtedy mogłoby dojść do nawiązania relacji z przedstawicielami władz – mówi „Rzeczpospolitej” Ponomariow.