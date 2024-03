Ważna zmiana na granicy Polski ze Słowacją po decyzji rządu

Ogłaszając koniec tymczasowych kontroli na granicy polsko-słowackiej i utrzymanie monitoringu ruchu szef MSWiA Marcin Kierwiński w serwisie X (dawniej Twitter) podziękował Straży Granicznej za profesjonalne działania.

Czytaj więcej Kraj Znów więcej papierosów od Łukaszenki. Radykalny wzrost przemytu O ponad 1000 proc. wzrósł w ubiegłym roku przemyt papierosów z Białorusi. Po krótkim zastoju główny „towar eksportowy” reżimu Łukaszenki znowu na topie.

Kontrole na granicy Polski ze Słowacją

Wprowadzenie kontroli na granicy Polski ze Słowacją zapowiedział 25 września 2023 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS. Na wyborczym wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Kraśniku szef rządu mówił, że władze obroniły granicę z Białorusią przed nielegalną imigracją. - Jeżeli teraz jest mowa o przenikaniu nielegalnych imigrantów, to (...) tzw. szlakiem bałkańskim przez Węgry, przez Słowację przejeżdżają tacy nielegalni imigranci, bo nie ma granicy między Polską a Słowacją. Jest granica Schengen. My jej nie kontrolujemy - zaznaczał.

Morawiecki informował wtedy, że polecił ówczesnemu ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu, "aby tam wprowadzać kontrole tych busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci, żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy". - Przecież nie chcemy takich widoków jak na Lempedusie, a Lampedusa grozi całej Polsce. Lampedusa to przyszłość Polski, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Lampedusa i to, co się dzieje na tej wyspie pokazuje, co by się stało, jakby oni wygrali wybory - mówił premier.

Wzrost liczby przypadków nielegalnej migracji

12 października 2023 r., na trzy dni przed wyborami do Sejmu i Senatu, Mariusz Kamiński zapowiadał, że tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją zostaną przedłużone.

Minister mówił, że kontrole pokazały skalę zjawiska nielegalnej migracji. - Dwa tygodnie przed formalnym wdrożeniem tych decyzji rozpoczęliśmy intensywne kontrole, ujawniliśmy ok. 550 nielegalnych imigrantów. To pokazało nam, że sprawa jest poważna, że szlak bałkański, jedno z jego ogniw rzeczywiście funkcjonuje - przekonywał.