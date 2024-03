Koniec kontroli granicznej na granicy polsko-słowackiej. Decyzja MSWiA

"Kończymy tymczasowe kontrole na granicy polsko-słowackiej. Pozostaje monitoring ruchu. Dziękuję Straży Granicznej za profesjonalne działania" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Kontrole na granicy Polski ze Słowacją

Wprowadzenie kontroli na granicy Polski ze Słowacją zapowiedział 25 września 2023 r. ówczesny premier Mateusz Morawiecki (PiS). Na wyborczym wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Kraśniku wiceprezes PiS mówił, że władze obroniły granicę z Białorusią przed nielegalną imigracją. - Jeżeli teraz jest mowa o przenikaniu nielegalnych imigrantów, to (...) tzw. szlakiem bałkańskim przez Węgry, przez Słowację przejeżdżają tacy nielegalni imigranci, bo nie ma granicy między Polską a Słowacją. Jest granica Schengen. My jej nie kontrolujemy - zaznaczał.

- Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych (i administracji Mariuszowi Kamińskiemu - red.), aby tam wprowadzać kontrole tych busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci, żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy - oświadczył we wrześniu Morawiecki. - Przecież nie chcemy takich widoków jak na Lempedusie, a Lampedusa grozi całej Polsce. Lampedusa to przyszłość Polski, gdyby rządziła Platforma Obywatelska. Lampedusa i to, co się dzieje na tej wyspie pokazuje, co by się stało, jakby oni wygrali wybory - mówił.

Mariusz Kamiński mówił o wzroście przypadków nielegalnej migracji

Na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi, 12 października 2023 r., ówczesny szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział, tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją zostaną przedłużone.