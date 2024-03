Europoseł KO o CPK: Wydano 3 mld zł. Dlaczego mamy tracić te pieniądze?

- W tej chwili trwają analizy. Będzie weryfikacja tego projektu — dodał.



- Ja nie zgadzam się np. z tym co PiS mówił w czasie kampanii, że Okęcie będzie zamknięte i nie będzie funkcjonowało — mówił Halicki dodając, że choć Okęcie ma ograniczone możliwości rozwoju to w połączeniu z lotniskiem w Modlinie tworzy „duoport warszawski”, który daje perspektywy dla rozwoju transportu lotniczego.



- Zabicie tego projektu, ograniczenie do minimum, walka z Modlinem, mówienie, że Okęcie będzie zamknięte to jest coś z czym ja się nie zgadzam — stwierdził.



- Trzeba racjonalnie podchodzić do tego rodzaju wyzwań. One kosztują. Wydano 3 mld zł (kwota wydana dotychczas na przygotowania do realizowania inwestycji, jaką jest budowa CPK — red.) nie wiadomo na co. Dlaczego mamy tracić te pieniądze? Co zyskało społeczeństwo przez ten czas? - pytał Halicki.