Wówczas COAR ogłosiło zapotrzebowanie na 89 maszyn dla 18 instytucji, których wartość oszacowało na 12,3 mln zł. Rozmiar przetargu zaniepokoił niektórych przedstawicieli ówczesnej opozycji. „Inflacja, rekordowe rachunki za gaz/prąd/paliwo, a władza zamawia nowe limuzyny. A wy zagryzajcie zęby, zbierajcie chrust i pamiętajcie – można jeść mniej” – drwiła w portalu X (wówczas Twitter) posłanka KO Magdalena Łośko, publikując dokumentację przetargową.

Wynikało z niej, że najem miał trwać 36 miesięcy, co oznacza, że samochody wciąż powinny być w użytkowaniu. Co więcej, niektóre instytucje wymienione na liście sprzed dwóch lat, jak resorty finansów, funduszy i polityki regionalnej, edukacji oraz sportu, w najnowszym przetargu znów zgłosiły zapotrzebowanie. Co na to posłanka Łośko? Mówi, że choć reprezentuje tę samą opcję co obecny rząd, „przyjrzy się zamówieniu”. – Duża liczba samochodów elektrycznych w nowym przetargu wskazuje, że powodem może być chęć wypełnienia przepisów ustawy o elektromobilności – przypuszcza.

Wielkie zamówienia na rządowe samochody

Jej zdaniem za rządów PiS rozmach w zaopatrywaniu się w nowe samochody był dużo większy, bo najem z 2022 roku był przeprowadzony równolegle z dużymi przetargami na zakup. Jesienią 2022 roku COAR ogłosiło zamówienie na kupno 155 samochodów, które miały trafić do 21 instytucji i nie było to wcale zamówienie rekordowe. W 2021 roku COAR rozstrzygnęło zamówienie na około 300 samochodów dla 70 odbiorców. Następne zamówienie na 300 samochodów, tym razem dla ponad 30 instytucji, rozstrzygano od kwietnia do maja 2022 roku.

Dlaczego wcześniejsze przetargi nie zaspokoiły zapotrzebowania rządu na samochody i trzeba było rozpisać kolejny? Spytaliśmy o to Centrum Informacyjne Rządu, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi.