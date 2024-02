Donald Tusk: W Polsce mamy 9 mln ton nadwyżki zboża. A zbiory letnie się nie zaczęły

- W Europie jest dużo ponad 20 mln ton nadwyżki ton zboża w magazynach. Z tego w Polsce mamy 9 mln ton nadwyżki zboża. A nie zaczęły się jeszcze zbiory letnie. Nie mamy jeszcze infrastruktury, która pozwoliłaby to zboże wywozić dalej - dodał.



- Jutro na tym spotkaniu będziemy z dobrą wolą szukali rozwiązania problemu — podsumował.



Polska produkcja rolnicza PAP

- Dla mnie ważną rzeczą jest, by nasi partnerzy po stronie protestujących porozmawiali o konkretnych żądaniach, by zejść z najwyższego pułapu haseł. Ostatnio pojawiły się hasła, że Polska ma wyjść z UE, albo że ma zamknąć całkowicie granicę z Ukrainą. To nie są postulaty, o których można konkretnie rozmawiać - mówił też Tusk.



Co Donald Tusk zaproponuje w czwartek rolnikom?

- Jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy o limitach. Te limity, które zaproponowała Bruksela i Kijów są dla nas nie do zaakceptowania — dodał. - Polska będzie proponowała w Brukseli, żeby okresem referencyjnym, jeśli chodzi o ilość produktów rolnych mogących napływać z Ukrainy (bez cła), był czas sprzed wojny — wyjaśnił zaznaczając, że KE proponowała, by okresem referencyjnym były lata 2022-2023.



- Polska ma nadwyżkę handlową z Ukrainą. My dużo więcej sprzedajemy na Ukrainę, niż dociera do nas z Ukrainy. Tylko że różne grupy mają różne interesy. Niektórzy na tym, że z Ukrainą można handlować bez cła bardzo dużo zarabiają, ale większość dużo traci. Jestem gotów nawet na twarde decyzje ws. granicy z Ukrainą, zawsze w porozumieniu z Kijowem, ale musimy znaleźć rozwiązanie, które będzie długotrwałe — kontynuował Tusk.