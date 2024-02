W czwartek Sejm rozpatrzy też drugi wniosek o wotum nieufności złożony przez PiS. Pierwszy dotyczył ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza, drugi – ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Można spodziewać się, że podobnie jak Sienkiewicz Bodnar zostanie „obroniony” przez koalicję rządzącą, ale PiS nadal będzie (podobnie bezskutecznie) składać kolejne wnioski wobec kolejnych ministrów.

Kluczowe projekty dopiero trafią do Sejmu

Wśród 13 ustaw uchwalonych do tej pory przez Sejm zdecydowanie najważniejszy politycznie był obywatelski projekt wprowadzający państwowe finansowanie in vitro. Projekt realizował zresztą obietnicę wyborczą z kampanii parlamentarnej. I został później podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wśród tych 13 ustaw jest też oczywiście budżet oraz ustawa okołobudżetowa, ustawa przedłużająca wsparcie dla obywateli Ukrainy w Polsce czy przedłużająca zamrożenie cen energii do połowy roku. Sejm przesunął też termin wprowadzenia powszechnego systemu e-Doręczeń – najpóźniej ma się to stać 1 stycznia 2025 roku.

Zgodnie z aktualnymi informacjami w trakcie prac Sejmu nadano już bieg 49 projektom ustaw, na numer druku czekają obecnie 32 projekty ustaw, w tym np. ustawa ustanawiająca język śląski językiem regionalnym, złożona przez klub Koalicji Obywatelskiej. Zgodnie z jedną z pierwszych zapowiedzi marszałka Szymona Hołowni, żadna ustawa nie będzie w nieskończoność „mrożona” i po przejściu wszystkich procedur wszystkie projekty będą procedowane, a później będą odbywać się głosowania. Na rozpoczęcie procesu legislacyjnego czeka obecnie m.in. 12 projektów PiS, 15 projektów rządowych, w tym np. ustawa zmieniająca sposób działania KRS.

Aborcja dzieli koalicję rządzącą

W najbliższych miesiącach do Sejmu mają trafić kolejne ustawy dotyczące praworządności oraz np. ustawa dotycząca mediów publicznych. Ale to nie te kwestie dzielą obecną koalicję. W ostatnich dniach zaostrzyła się wymiana zdań między koalicjantami w sprawie aborcji. Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to Trzecia Droga blokuje debatę w sprawie aborcji, Szymon Hołownia stwierdził w odpowiedzi, że Czarzasty mija się z prawdą. Hołownia zapowiedział ponadto, że wszystkie projekty dotyczące aborcji – Lewicy, KO oraz zapowiadany projekt Trzeciej Drogi – będą rozpatrywane na posiedzeniu na przełomie marca i kwietnia, czyli jeszcze przed wyborami samorządowymi 7 kwietnia. Hołownia mówił w tym tygodniu o nadchodzącym „nawale legislacji” ze względu na dużą liczbę nowych projektów rządowych. To wszystko sprawia, że emocje w Sejmie w tym roku dopiero się zaczynają.