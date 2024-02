Według oficjalnych informacji Aleksiej Nawalny zmarł w piątek 16 lutego w kolonii karnej na wschodzie Rosji, gdzie odbywał wieloletni wyrok więzienia. O śmierci Nawalnego poinformował departament Federalnej Służby Więziennej dla Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego. Rosyjskie służby twierdzą, że Nawalny zasłabł po spacerze, stracił przytomność i już jej nie odzyskał, mimo - jak utrzymują - szybkiej pomocy medycznej.



Według ustaleń nielicznych niezależnych rosyjskich mediów, mnożą się jednak trudne do wyjaśnienia okoliczności, jakie towarzyszyły śmierci opozycjonisty, takie jak np. twierdzenie miejscowego pogotowia o dotarciu do kolonii karnej w 7 minut po wezwaniu, co przy konieczności przebycia przez karetkę 35 km oznaczałoby podróż z prędkością 300 km/h. Poważne wątpliwości obudziło „zniknięcie” ciała Nawalnego, które, jak podaje "Nowaja Gazieta" - „odnalazło się” w szpitalu klinicznym w Salechardzie. Tam dotychczas nie przeprowadzono sekcji - opinie uzyskane od lekarzy są rozbieżne. Niektórzy z nich twierdzą, że zakaz jej przeprowadzenia przyszedł z Moskwy, a niektórzy mieli odmówić sami, z obawy, że mogą się spotkać z rozkazem wprowadzenia "zmian" do jej wyniku.



Wybrane wydarzenia z życia z Aleksieja Nawalnego PAP

Funkcjonariusze z kolonii karnej, w której zmarł Nawalny, poinformowali jego matkę, że powodem zgonu jej syna był „syndrom nagłej śmierci".



Śmierć Nawalnego. Prezydent Brazylii przeciwny oskarżaniu Putina

W wystąpieniu podczas konferencji prasowej po szczycie Unii Afrykańskiej Luiz Inacio Lula da Silva zasugerował, że przejawem "zdrowego rozsądku” powinno być zajęcie neutralnego stanowiska w sprawie śmierci przywódcy rosyjskiej opozycji.