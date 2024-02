Putin przeciw faszyzmowi, niemieckim Zielonym i minister Baerbock

Znaczną część kolejnej rozmowy poświęcił Niemcom. Przede wszystkim dzieląc się swą niechęcią do niemieckiej minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock i jej partii Zielonych.

Interesami, o których mówił Putin, a którym sprzeciwia się Baerbock, bez wątpienia jest sprzedawanie rosyjskiego gazu na niemieckim rynku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przedstawiciele Rosji wielokrotnie sugerowali, że Kreml nie miałby nic przeciwko temu, by wznowić jego dostawy do Niemiec. Już w obecnym roku sam Putin mówił, że surowiec można dostarczać ocalałą czwartą rurą gazociągu Nord Stream.

Bez pieniędzy, bez wpływów w Berlinie

Widać z tego wyraźnie, jak wiele dla rosyjskiego budżetu znaczyły te dostawy. Ale też, ile Kreml stracił z politycznych wpływów w Niemczech wraz z końcem dostaw. Stąd i niechęć Putina do pani Baerbock i Zielonych nie ma granic. Ich bowiem Kreml uważa za główną przeszkodę w ich wznowieniu.

– Wielu przedstawicieli tej części politycznego spektrum Europy żeruje na strachu ludzi i rozpala ten strach przed wydarzeniami, jakie mogą nastąpić na świecie w związku ze zmianami klimatu. A potem – żerując na strachu przez nich samych wywołanym – prowadzą politykę daleką od tego, z czym szli do władzy – zarzucił wprost Zielonym polityczną hipokryzję, przede wszystkim niemieckim.

Uwagi swe kierował prawdopodobnie do kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Wcześniej bowiem z zadowoleniem przyjął informację, że kanclerz krytykował jego wywiad z Carlsonem. – Jeśli nam z jakichś przyczyn nie udaje się prowadzić bezpośredniego dialogu (z prezydentem Francji i kanclerzem Niemiec – red.), to powinniśmy być wdzięczni Carlsonowi za to, że możemy to robić przy jego pośrednictwie. A oni to oglądają, słuchają – mówił do swego kolejnego pośrednika Zarubina.