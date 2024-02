Niemiecka prasa: Tusk skleja nadwyrężone relacje Polski z Ukrainą

Warto pamiętać, że za rozszerzeniem pomocy dla Ukrainy opowiedział się szef Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i były doradca Angeli Merkel Christoph Heusgen. „Musimy uczynić wszystko, żeby Ukraina otrzymała taką broń i pomoc wojskową, jakiej potrzebuje do skutecznej obrony przeciwko rosyjskim agresorom, ale także aby mogło przepędzić ich ze swojego terytorium” – powiedział Heusgen w wywiadzie dla „Rheinische Post”. „Jeżeli Putin nie przegra wojny, to musimy liczyć się z tym, że sięgnie także po Mołdawię i kraje bałtyckie” – dodał. Heusgen był w latach 2005-2017 doradcą Merkel do spraw polityki zagranicznej, a potem, do 2021 r. przedstawicielem Niemiec przy ONZ.