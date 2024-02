Ukraina: Niemcy znów blokują wykorzystanie rezerw walutowych Rosji

Takie obawy długo żywiła także Ameryka. W szczególności obawiała się reakcji Chin na konfiskatę rosyjskich rezerw. Chodzi o największego wierzyciela amerykańskiego długu, który sprzedając na dużą skalę zobowiązania USA, mógłby doprowadzić do załamania kursu dolara. To z tego powodu przez blisko dwa lata, od kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, postęp w sprawie użycia rosyjskich rezerw walutowych był niewielki. Jednak ostatnio administracja Joe Bidena zmieniła w tej sprawie zdanie. Powiedziała to pod koniec stycznia w trakcie Forum Ekonomicznego w Davos pełnomocniczka władz USA ds. odbudowy Ukrainy Penny Pritzker.

Scholz z wizytą w USA

Decydujące jest jednak stanowisko Unii. A to dlatego, że aż 190 mld dol. spośród 260 mld dol. rezerwy walutowych Rosji, które zostały zamrożone na Zachodzie, znajduje się w brukselskim systemie Euroclear. Niemcy i Francja zgadzają się jedynie, aby wykorzystać na pomoc dla Ukrainy odsetki z zysków z tych środków. Chodzi jednak nie o środki zarobione w ciągu ostatnich dwóch lat, jakieś 4,5 mld euro, tylko te, które da się zarobić od tej chwili. Obie stolice podkreślają, że prawo nie może działać wstecz.

Sprawa stanęła na ostrzu noża w nocy ze środy na czwartek, kiedy za sprawą powiązanej z Donaldem Trumpem frakcji republikanów zablokowany został kompromisowy pakiet ustaw zakładający zarówno uszczelnienie granicy z Meksykiem, jak i przekazanie 60 mld dol. pomocy wojskowej dla Ukrainy (oraz 14 mld dol. dla Izraela). W obozie miliardera górę wzięła logika wyborcza: chce on, aby kryzys na granicy z Meksykiem pozostał nierozwiązany (tylko w grudniu przedostało się tą drogą nielegalnie do USA ponad 300 tys. osób), bo kwestia imigracji dodaje mu wiele głosów w starciu z Joe Bidenem w listopadzie. Jednak amerykański wywiad twierdzi, że dużo wcześniej, bo za kilka tygodni, z braku amunicji i broni może załamać się ukraiński front.

W czwartek do Waszyngtonu poleciał kanclerz Olaf Scholz. Z naszych informacji wynika, że Joe Biden będzie próbował go w piątek przekonać do wykorzystania rosyjskich rezerw walutowych.

Jak ujawnił „Financial Times”, z kompromisowym pomysłem wystąpił premier Belgii Alexander de Croo, którego kraj do końca czerwca przewodzi Unii Europejskiej. Zaproponował on emisję długu, z którego byłoby finansowane wsparcie dla Ukrainy. Dopiero gdyby Moskwa odmówiła spłacenia tych zobowiązań, przeprowadzono by konfiskatę odpowiedniej części rosyjskich rezerw walutowych. W ten sposób po raz pierwszy Rosjanie musieliby zapłacić za zbrodnie dokonane w Ukrainie.