- Myślę, że to rumakowanie może się niedługo skończyć. Dziwię się PiS-owi, że żartuje sobie akurat w obszarze bezpieczeństwa. Uważam, że tutaj jest potrzebna daleko idąca powaga i współpraca. Racją stanu Polski jest, niezależnie od tego kto rządzi, bezpieczeństwo naszej ojczyzny i ich obywateli. Jeżeli nie jest to racja stanu dla tych, którzy przegrali wybory, dla PiS-u, to jest ich problem. Wyborcy to ocenią - skomentował lider PSL.

Kosiniak-Kamysz mówił również o współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że nie traktuje prezydenta jako wroga politycznego. - To byłoby błędem z mojej strony. Z wieloma decyzjami prezydenta się nie zgadzam, uważam że są błędne, ale wszędzie, gdzie to możliwe, będę szukał tych przestrzeni, które nas łączą. Nie będę emocjonalnie reagował, bo sprawy bezpieczeństwa są ponad to - zapowiedział.