Donald Tusk o pomocy dla Ukrainy. "Gra Orbána się zakończyła błyskawicznie"

Donadl Tusk: Udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej

Szef polskiego rządu wystąpił też w Brukseli tuż przed godz. 16:00 na konferencji prasowej. Powiedział, że "zdarzyły się dwie bardzo ważne rzeczy". - Po pierwsze mamy program wieloletni (przekazywania pieniędzy Ukrainie - red.) i nie obwarowany żadnymi warunkami w rodzaju weta Viktora Orbána za rok czy dwa - dodał. - Praktycznie cała ta pomoc finansowa zaprojektowana na 50 mld euro na cztery lata została zdecydowana dzisiaj i to bez zbędnej dyskusji - podkreślił Donald Tusk.

- Nie muszę tłumaczyć, co to znaczy dla Ukrainy. Jest to pomoc bezpośrednio skierowana na pomoc dla Ukrainy jako państwa walczącego z agresją - mówił premier. Ocenił jako bardzo ważne, że pomoc "jest pomocą dwudziestu siedmiu" i że "udało się utrzymać jedność Unii Europejskiej".

Tusk mówił, że nastrój "stał się klarowny". - Unia Europejska jest zjednoczona w wysiłku na rzecz pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, bez dwóch zdań - oświadczył. - Dzisiaj się okazało, że jeżeli jest dobrze przygotowana presja i zdecydowanie prawie wszystkich, czyli 26 państw UE, to ten 27, do tej pory czasami szukający innych wyjść - mówię o Węgrach i premierze Orbánie - on także stał się częścią tej zjednoczonej wspólnoty, która działa na rzecz wsparcia dla Ukrainy, i to naprawdę ważny moment - powiedział.

Donald Tusk o "grze" premiera Węgier Viktora Orbána

Szef polskiego rządu zaznaczył, że "obyło się bez dwuznaczności typu »a co Viktor Orbán za to dostał?«". - Pracowaliśmy coraz większą grupą na rzecz jednoznacznego stanowiska, które w największym skrócie można było tak opisać: chcemy wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku wojennym przeciwko Rosji, ma być nas 27, cała Wspólnota i nikt nikomu za to nie będzie płacił żadnej nagrody, i nikt nie będzie szukał jakichś zgniłych kompromisów - mówił.