Szczyt UE ws. pomocy dla Ukrainy. Donald Tusk: Nikt nie będzie płacił Orbánowi

Pytany o możliwość przekonania Węgier do zmiany stanowiska Donald Tusk powiedział, że musi wierzyć w siłę argumentów pozostałych państw UE. - Viktor Orbán musi zdecydować, czy Węgry to część naszej społeczności, czy nie, i jest to sprawa czarno-biała - stwierdził. Zaznaczył, iż intuicja podpowiada mu, że w Brukseli zostaną znalezione argumenty, by przekonać Viktora Orbána.

Pomoc dla Ukrainy. Donald Tusk: Chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Kijowa

Donald Tusk ocenił, że kwestia Ukrainy to "kwestia egzystencjalna, nie tylko dla Polski". - Dziś stanowisko Viktora Orbána jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. To nie do przyjęcia, dlatego musimy zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami, ale może nie dziś - dodał.

Szef polskiego rządu mówił, że jeśli stanowisko Orbána ws. pomocy dla Ukrainy stanie się dominujące w Unii Europejskiej, to Kijów przegra. Ocenił, że możliwe jest ochronienie Ukrainy przed rosyjską agresją, ale do tego potrzebna jest jedność. Powiedział też, że coroczne prawo weta Węgier ws. pomocy dla Ukrainy stwarzałoby problemy dla Ukrainy i dla UE.

Premier Donald Tusk rozmawiał też w Brukseli z dziennikarzami z Polski. - Tutaj wszyscy mają nadzieję, że Viktor Orbán pójdzie po rozum do głowy, tzn. chyba nie będzie chciał jednak tak na stałe postawić Węgry de facto poza Europą w tych najważniejszych kwestiach - powiedział. Ocenił, że chodzi nie tylko o bezpieczeństwo Ukrainy, "ale całej Europy". - My w tej sprawie nie możemy w żaden sposób ustąpić - oświadczył.