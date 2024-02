- Prezydent zrozumiał, że to nie jest jego rola. Stąd podpis budżetu — dodał.



O wysłaniu budżetu do TK Siemoniak mówił, że jest to ruch „mało poważny”, ale „skierowany do swojego środowiska politycznego”.



- Myślę, że to kończy temat możliwości wykorzystania budżetu do skrócenia kadencji. My się wyborów nie boimy, gra w tym kierunku nie dawałaby jakiegoś rezultatu. Co zrobi ten pseudotrybunał trudno powiedzieć - tam niektóre sprawy latami były, niektóre były załatwiane w ciągu jednego dnia. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, dopóki Trybunał nie będzie uzdrowiony nie będą poważnie traktowane jego działania — stwierdził.