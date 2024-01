W badaniu, wykonanym dla „Super Expressu”, ankietowani zostali zapytani, czy wierzą, że Andrzej Duda i Donald Tusk będą współpracowali ze sobą. Po powstaniu rządu Koalicji 15 Października mamy w Polsce do czynienia z tzw. kohabitacją — czyli sytuacją, w której prezydent i premier pochodzą z przeciwnych obozów politycznych.

Jak wynika z informacji „Rzeczpospolitej”, KPRM i Pałac Prezydencki szykują się na trudne kilkanaście miesięcy kohabitacji. Apele o deeskalację i uspokojenie napięć wewnętrznych mają być jednym z najważniejszych motywów w komunikacji Pałacu wobec działań nowej koalicji przy każdej kolejnej kwestii, która pojawi się na linii prezydent — rząd. — Każde nowe polaryzujące posunięcie będzie wiązane w przestrzeni publicznej z potrzebą bezpieczeństwa i spokoju w Polsce, również w kontekście zagrożeń zewnętrznych — słyszymy z okolic Pałacu.

Czy prezydent i premier będą ze sobą współpracować? Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń

Do tej kwestii relacji na linii głowa państwa — rząd dwa tygodnie temu po rozmowie z Andrzej Dudą odniósł się Donald Tusk. — Powiedzieliśmy sobie z panem prezydentem, że chyba w interesie pana prezydenta, nie tylko moim, jako premiera jest, żeby te ostatnie kilkanaście miesięcy jego kadencji przebiegało w jakiejś, normalnej, zdrowej atmosferze. Jeśli nie damy rady, to przeżyjemy ten rok i trzy miesiące – stwierdził. Dodał, że tam gdzie będą takie możliwości, rząd będzie szukał różnych sposobów alternatywnych, równoległych. Wskazał np. kwestie dostępu do antykoncepcji awaryjnej. Dał do zrozumienia, że jeśli prezydent zawetuje ustawę, to rząd będzie działał przy pomocy rozporządzeń.

W sondażu, przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster, wiarę we współpracę prezydenta z premierem zadeklarowało tylko 12 proc. respondentów. Trzy czwarte ankietowanych (75 proc.) w taką współpracę nie wierzy, a 13 proc. nie ma zdania w tej sprawie.