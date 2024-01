- Nie mogą brać udziału w obradach, nie mogą wchodzić na salę plenarną, nie mogą głosować. To są zasady jasne i oczywiste — podsumował

A co Kosiniak-Kamysz doradziłby marszałkowi Hołowni. Czy powinien on nie wpuszczać Wąsika i Kamińskiego na salę obrad za wszelką cenę, w tym korzystając ze Straży Marszałkowskiej.



- Szymon Hołownia pokazał, że Sejm może inaczej wyglądać, potrafi bardzo dobrze prowadzić obrady — odpowiedział. - Poradzi sobie z tą sytuacją, nie potrzebuje tutaj podpowiedzi — dodał.



- To co się wydarzyło z polskim Sejmem, te rekordy oglądalności, to jest fenomen jednak, to przechodzi do kanonów polityki. Z tego jestem szczęśliwy. Ta moja intuicja, by postawić na Szymona Hołownię, się sprawdziła — mówił też Kosiniak-Kamysz.



Władysław Kosiniak-Kamysz o zmianach w konstytucji w kwestii TK: Bez tego nie naprawi się pozostałych kwestii

Kosiniak-Kamysz był też pytany o propozycję zmian konstytucji, o których mówił 24 stycznia.