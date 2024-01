Na siedzibie PiS pojawiło się obraźliwe graffiti. "Jesteście gnidami"

Prezydent Andrzej Duda powtórnie ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik – byli ministrowie, w przeszłości członkowie kierownictwa CBA – zostali 9 stycznia zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego w czasie, gdy prezydent Andrzej Duda przebywał w Belwederze. Obaj politycy trafili do zakładów karnych na terenie województwa mazowieckiego. Mariusz Kamiński przebywał w Areszcie Śledczym w Radomiu, Maciej Wąsik był zaś w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych niedaleko Ostrołęki. Byli ministrowie prowadzili protest głodowy.

Kamiński i Wąsik, skazani w grudniu na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową, podważają ten wyrok, bowiem prezydent Andrzej Duda ułaskawił ich w 2015 r. po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku. Zdaniem Kamińskiego, Wąsika oraz prezydenta, ułaskawienie było skuteczne. Uprawnienie prezydenta do takiego ułaskawienia zakwestionował w 2023 r. Sąd Najwyższy, co było podstawą do wydania przez sąd okręgowy prawomocnego wyroku skazującego obu polityków.

We wtorek, o godz. 17.30, Andrzej Duda wydał oświadczenie, w którym ogłosił decyzję o objęciu aktem łaski byłych ministrów rządu PiS skazanych 20 grudnia ub.r. na kary dwóch lat bezwzględnego więzienia za nadużycie uprawnień. W więzieniu są od 13 dni. Prezydent przypomniał, że obaj skazani walczyli z korupcją i mimo wydania aktu łaski wobec nich w 2015 r. zostali za to ponownie skazani w grudniu ub.r. Prezydentowi towarzyszyły ubrane na czarno żony byłych ministrów – to na ich wniosek 11 stycznia prezydent zdecydował wydać ponownie akt łaski.

- Dla mnie od momentu wydania aktu łaski potwierdzonego przez TK i Sądu Okręgowego w Warszawie, panowie byli ułaskawieni — podkreślił Duda. Prezydent skrytykował tempo działań sądownictwa i organów ścigania w kwestii osadzenia Kamińskiego i Wąsika w zakładach karnych.