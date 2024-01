Zamieszanie z ułaskawieniem

Prezydent Andrzej Duda, który niezgodnie z prawem w 2015 roku, przed uprawomocnieniem się wyroku ułaskawił skazanych już wówczas na 3 lata więzienia Kamińskiego i Wąsika, utrzymuje, że akt łaski obowiązuje do dziś, a obaj politycy zostali skazani bezprawnie.



Prezydent, powołując się na zasługi skazanych, ale także zagrożenia, jakie niesie podjęta przez nich głodówka, zapowiedział uruchomienie procedury ułaskawieniowej, która wymaga m.in. opinii ministra sprawiedliwości, być może także sądu, dlatego może trwać nawet kilka miesięcy. Na akt łaski, który skutkowałby natychmiastowym uwolnieniem skazanych, prezydent się nie zdecydował, twierdząc, że takowy zastosował w 2015 roku.



Czytaj więcej Polityka Kamiński i Wąsik zostaną ponownie ułaskawieni przez prezydenta Dudę Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że - mając "pełną świadomość tragizmu" sytuacji - ponownie ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych ministrów w rządzie PiS. W wywiadzie dla "Super Expressu" prezydent podkreślił, że jego wcześniejsze ułaskawienie obu polityków wciąż jest w mocy. Z kolei szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek zaznaczył, że w kwestii ułaskawienia "nic się nie zmienia".

W wywiadzie dla „Super Expressu” Duda stwierdził jednak, że ze względu na stan zdrowia polityków ułaskawi ich.



- Chciałbym, żeby to (głodówka - red.) zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla "Super Expressu". Podkreślił, że uczyni to "mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji". - Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - dodał.

Szef prezydenckiego gabinetu Marcin Mastalerek oświadczył jednak, że w kwestii ułaskawienia „nic się nie zmienia” i prezydent czeka na dokumenty od ministra sprawiedliwości.