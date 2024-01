Kamiński i Wąsik zostaną ponownie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę

Skazani politycy PiS zostaną ponownie ułaskawieni

Pytany w niedzielę w TVN24 o stanowisko Bodnara w sprawie zawieszenia wykonywania kary wobec Kamińskiego i Wąsika, wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek (Lewica) powiedział, że to kwestia "kilku dni", a nie tygodni czy miesięcy.

W niedzielę wieczorem okazało się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostaną ponownie ułaskawieni. Wynika to z wywiadu, jakiego prezydent Andrzej Duda udzielił "Super Expressowi". Redakcja opublikowała fragmenty rozmowy.

Prezydent Andrzej Duda: Zrobię to z pełną świadomością

Prezydent Duda powiedział w wywiadzie, że Mariusz Kamiński jest "w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej" i, podobnie jak Maciej Wąsik, prowadzi strajk głodowy. - Chciałbym, żeby to zostało przerwane. Jeżeli może to zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to to zrobię - oświadczył prezydent. - Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością - podkreślił.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik "jak najszybciej" wyjdą na wolność. - Apelowałem już do ministra Adama Bodnara, bo stworzyłem mu ku temu warunki, by przerwał obu panom odbywanie kary pozbawienia wolności. Niestety, nie korzysta z tego. Jest to dla mnie bulwersujące. Uważam to za brutalne stawianie sprawy - powiedział "SE" prezydent.