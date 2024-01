Prezydent Filipin chciał ominąć korki, więc poleciał helikopterem na koncert

Jednakże aktywista Renato Reyes nazwał decyzję o udaniu się prezydenta na koncert helikopterem „poważną obrazą milionów Filipińczyków dojeżdżających do pracy”. Jak dodał Manila zajmuje pierwsze miejsce na liście najbardziej zakorkowanych miast świata.



- Mamy do czynienia z wyniszczającym kryzysem transportu zbiorowego, który sprawia, że dojazdy dla zwykłych ludzi są koszmarem – powiedział.

W czasie koncertu Coldplay frontman grupy, Chris Martin, żartował na temat korków w Manili i dziękował publiczności za wytrwałość i dotarcie na koncert.



Stolica Filipin jest najbardziej zakorkowanym miastem świata

W rankingu TomTom Traffic Index za 2023 rok Manila została uznana za najbardziej zakorkowane miasto spośród 387 miast z 55 krajów świata. Przejechanie 10 km zajmuje w stolicy Filipin średnio 25 minut i 30 sekund - wynika z tego zestawienia.