- Odpowiem pytaniem. Jak nazwać orzekanie na podstawie kserokopii dokumentów? Jak nazwać orzekanie na podstawie dokumentów, które podobno, tak plotka głosi, zostały w Sądzie Najwyższym podkradzione jednej izbie przez drugą? Jak nazwać, jeżeli moje zachowanie jest ekscesem, sytuację w której w składzie orzekającym w sprawie danego człowieka jest były wiceminister i jego kolega z rządu? Jak pani prezes Manowska określiłaby te zachowania. Mam nadzieję, że kiedyś uzyskam na to odpowiedź - skomentował Hołownia.

Marszałek Sejmu o proponowanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza zmianie konstytucji

- Nie rozmawiałem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o tym pomyśle. Rozumiem, że jest to pomysł, a nie propozycja polityczna sformułowana przez nasze środowisko. Pomysł ciekawy, pytanie tylko czy realny do zrobienia. Nie chciałbym żebyśmy rzucali na wiatr kolejne pomysły, które gdzieś polatają, a później się okaże, że nic z tego nie wynika. Wszyscy wiemy, że do zmiany konstytucji potrzebna byłaby wola i decyzja opozycji. To również PiS musi się w to zaangażować. Pytanie, czy byliby na to gotowi — skomentował Hołownia.

- Musielibyśmy zobaczyć, co jest przedmiotem propozycji. Może jestem naiwny albo nie nadaję się do polityki, ale zanim z kimś usiądę do stołu, chciałbym wiedzieć, co ma do zaproponowania - dodał.

- Widzimy, ile jest luk w konstytucji. Twórcom konstytucji nie śniło się, że można pewne rzeczy próbować tak obchodzić, jak twórczo robią to niektórzy politycy. Będziemy wypatrywać tego momentu konstytucyjnego, a wtedy Trybunał Konstytucyjny na pewno będzie jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba będzie „załatwić”, zreformować, by mógł on funkcjonować jako realny sąd konstytucyjny przez następne dziesięciolecia - kontynuował.