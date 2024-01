Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim: Policja zbyt blisko strefy 01

A to niejedyne kontrowersje.

Zlokalizować skazanych BTS-ami

„Rzeczpospolita” potwierdziła informację, którą podaliśmy w piątek na rp.pl, że policja była tak zdesperowana, by zatrzymać Wąsika i Kamińskiego przed czwartkowym marszem PiS w Warszawie, że rozważano włączenie techniki operacyjnej, by namierzyć lokalizację Kamińskiego i Wąsika poprzez ich telefony komórkowe. Pomysł spalił na panewce, bo okoniem miał postawić się wiceszef komendy stołecznej Krzysztof Smela oraz szef techniki operacyjnej, którzy uważali, że nie ma podstaw do sięgania po takie narzędzia.

Pomysł, żeby uruchomić technikę, pojawił się w momencie, kiedy policjanci wpadli w konsternację, nie mając –stuprocentowej pewności, czy byli ministrowie istotnie są w Pałacu i co zamierzają dalej zrobić – były obawy, że zostaną wywiezieni do ośrodka prezydenckiego w Juracie.

10 stycznia, a więc dzień po nalocie na Pałac, komendant Smela złożył ponownie raport o przejściu na emeryturę. Policja zapewnia, że nie miało to związku ze sprawą zatrzymania Wąsika i Kamińskiego. Według naszych informacji tylko formalnie. Prywatnie miał uznać, że to przekroczenie uprawnień, w którym on uczestniczyć nie będzie.

Chroniona strefa „0”

Poważne wątpliwości pod kątem bezpieczeństwa osoby ochranianej, a także budynku ochranianego przez SOP, budzi samo wejście 14 policjantów, którzy zatrzymywali byłych posłów. Kamiński i Wąsik w chwili zatrzymania byli w pomieszczeniu na pograniczu strefy O/1. Pałac ma ok. 110 pomieszczeń, sam SOP zajmuje ok. 20, są też pokoje służby – wszystko podzielone na strefy dostępu – do strefy zero ma dostęp tylko kilka osób w SOP, najbardziej zaufanych.