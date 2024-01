Już tylko sąd może zatrzymać Donalda Trumpa

W obozie demokratów kandydat jest przesądzony. Mimo wątpliwości w sprawie stanu 81-letniego przywódcy będzie to Joe Biden. Prezydent, który zainicjował w zeszłym tygodniu kampanię wyborczą frontalnym atakiem na Trumpa, teraz koncentruje się na stanie Południowa Karolina, w którym ogromna część wyborców to Afroamerykanie. Odegrali oni cztery lata temu kluczową rolę w wypromowaniu kandydatury Bidena najpierw w walce o to, kto będzie reprezentował barwy demokratów, a potem w ostatecznym pojedynku o Biały Dom. Teraz jednak co piąty Afroamerykanin deklaruje, że nie odda głosu na Joe Bidena. To bardzo poważna groźba dla powodzenia planów Białego Domu.