Prawybory w USA: Donald Trump po raz piąty nie wziął udziału w debacie

W tym czasie DeSantis uczestniczący w debacie w Iowa mówił o Haley, że Amerykanie „nie potrzebują kolejnego polityka, który mówi to, co sądzi, że wyborcy chcą usłyszeć, by zdobyć ich głosy, a potem obejmuje urząd i wykonuje polecenia swoich darczyńców”.



Haley mówiła z kolei o stronie internetowej, którą stworzyła w ramach kampanii wyborczej, by punktować „dziesiątki kłamstw” DeSantisa, którego określiła mianem „bardzo zdesperowanego”.



Prawybory w USA: Chris Christie się wycofuje

Kilka godzin przed debatą z wyścigu prezydenckiego wycofał się były gubernator New Jersey, Chris Christie, zajadły krytyk Trumpa. Sondaże dawały mu minimalne poparcie wśród wyborców Partii Republikańskiej.



- Wolałbym przegrać mówiąc prawdę, niż kłamać, by wygrać - stwierdził Christie ogłaszając, że wycofuje się z prawyborów. Były gubernator New Jersey skrytykował swoich rywali za to, że unikali bezpośredniej krytyki Trumpa.



W czasie debaty w Iowa kandydatów pytano, czy Trump, ich zdaniem, jest odpowiednim kandydatem na prezydenta USA.



- Zgadzam się z wieloma aspektami jego polityki, ale jego sposób działania nie jest moim sposobem działania — powiedziała Haley, która przekonywała, że „nie jest mściwa” i „nie ma w niej żądzy zemsty”.